Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da Fatma başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı!

Esra Erol’da Fatma başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı!

Esra Erol’da Fatma başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı!
27.09.2022 21:58

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 00:59
Esra Erol’da ya damga vuran...
Esra Erol’da 18:45
Hasret sona erdi! Ali- Hanife...
Esra Erol’da 03:46
44 yaşındaki Serkan’a...
Esra Erol’da 20:43
Esra Erol'da korkunç iddia! ...
Esra Erol’da 02:40
Esra Erol’da ilginç olay!
Esra Erol’da 02:27
Esra Erol’da ilginç olay
Esra Erol’da 04:19
Esra Erol’da Vesile'nin...
Esra Erol’da 07:37
Esra Erol’da 30 yıllık hasret...
Esra Erol’da 05:09
Esra Erol’da Hüseyin Amcanın...
Esra Erol’da 02:18
Kelle paça içerken başlayan...
Esra Erol’da 02:37
Esra Erol acılı annenin sesine...
Esra Erol’da 08:06
‘’Karım Hatice için sürekli...

Melahat Oruç, yüzde 45 zihinsel engelli olan 19 yaşındaki kızı Fatma’nın 2 çocuk babası ve dini nikahlı evli olan Ahmet’le evlendirildiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise Fatma’ya ulaşıp uzun çabaların ardından genç kadını ikna ederek baba evine göndermişti. Ancak Fatma günler sonra tekrar Ahmet’in yanına kaçmış ve genç kadının hamile olduğu öğrenilmişti. 2,5 ay önce bebeğini dünyaya getiren Fatma, bugün bir kez daha Esra Erol’da canlı yayınına katıldı ve başından geçenleri anlattı. Son haliyle yürek sızlatan Fatma, hem şiddet gördüğünü hem de aldatıldığını belirterek anlattıklarıyla kan dondurdu.

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA