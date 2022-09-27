Esra Erol’da Fatma başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı!

Melahat Oruç, yüzde 45 zihinsel engelli olan 19 yaşındaki kızı Fatma’nın 2 çocuk babası ve dini nikahlı evli olan Ahmet’le evlendirildiğini söyleyerek Esra Erol’dan yardım istemişti. Esra Erol ise Fatma’ya ulaşıp uzun çabaların ardından genç kadını ikna ederek baba evine göndermişti. Ancak Fatma günler sonra tekrar Ahmet’in yanına kaçmış ve genç kadının hamile olduğu öğrenilmişti. 2,5 ay önce bebeğini dünyaya getiren Fatma, bugün bir kez daha Esra Erol’da canlı yayınına katıldı ve başından geçenleri anlattı. Son haliyle yürek sızlatan Fatma, hem şiddet gördüğünü hem de aldatıldığını belirterek anlattıklarıyla kan dondurdu.