Esra Erol'da eşinin böbreğini alan Ahmet Erdoğan'dan akılalmaz açıklama! "Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim Aynur bana..."

Esra Erol'da programında yine gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan Ahmet Erdoğan skandal açıklamalarda bulundu. Böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi Maviş Erdoğan'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına Sakarya'dan bağlanan Ahmet Erdoğan,akılalmaz açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...
HABERİN DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.