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Esra Erol'da akılalmaz açıklama! "Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek..."

Esra Erol'da programında yine gündeme damga vuran bir olay yaşandı. Esra Erol'da eşinin böbreğini aldıktan sonra aldatan Ahmet Erdoğan skandal açıklamalarda bulundu. Böbrek hastası Ahmet Erdoğan'ın eşi Maviş Erdoğan'ı aldatması büyük ses getirdi. Maviş Erdoğan, 2006 yılında evlendiği eşi Ahmet Erdoğan'ın 10 yıllık arkadaşının eşi Aynur Akyol ile kaçtığını öğrenince Esra Erol'un kapısını çaldı. 11 Şubat Salı Esra Erol'da günler sonra Maviş Erdoğan ile Ahmet Erdoğan karşı karşıya geldi. Canlı yayına Sakarya'dan bağlanan Ahmet Erdoğan,akılalmaz açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...

11.02.2020 22:29 - Son Güncelleme: 11.02.2020 22:53
Esra Erol'da akılalmaz açıklama! Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek...

Esra Erol'da programında yine gündeme damga vuran bir olay yaşandı. 2006 yılında Ahmet Erdoğan'la evlenen Maviş Erdoğan, eşinin ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı.

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Esra Erol'da akılalmaz açıklama! Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek...

11 yaşındaki oğluyla ortada kaldığını söyleyen Maviş Erdoğan, eşinin böbrek hastası olduğunu ve ona böbreğini verdiğini söyledi.

Esra Erol'da akılalmaz açıklama! Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek...

Esra Erol'da canlı yayınında Maviş Erdoğan,"Babası, kardeşi kimse yardım etmedi. Bir hayat paylaşacağım diye verdim böbreğimi o ise bana ihanet etti. 10 yıllık arkadaşının eşiyle kaçtı" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da akılalmaz açıklama! Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek...

10 aydır eşinin ortalarda olmadığını söyleyen Maviş Erdoğan, "Çocuğum bir aylıkken ameliyata girdim. Ameliyat paramı bile kendim buldum kimse destek çıkmadı bize. Çocuğumu emziremedim. Sürüne sürüne su verdim ona." dedi.

Esra Erol'da akılalmaz açıklama! Karımın böbreğini geri vereceğim sevgilim bana böbreğini verecek...

Böbreğini vermesiyle eşinin iyileştiğini söyleyen Maviş Erdoğan, "İyileştikten sonra hakaretleri başladı. Alkol kullanmaya başladı. Çocuğumun hatrına evliliğimi yürüttüm" açıklamasında bulundu.

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