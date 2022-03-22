Haberler Esra Erol'da Videoları Esra Erol’da eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol’da eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın hayatının şokunu yaşadı

Esra Erol’da eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın hayatının şokunu yaşadı
22.03.2022 20:00

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 10:51
Fatma aylar sonra Esra Erol'da
Esra Erol’da 13:13
Esra Erol'da Fatma’nın başına...
Esra Erol’da 20:37
Esra Erol’da Ceylan ve Ramazan...
Esra Erol’da 06:42
Esra Erol'da 9 aylık hamile...
Esra Erol’da 05:14
Sütçü Mustafa Esra Erol'da
Esra Erol’da 06:13
Ramazan ve Ceylan'ın bebeğinin...
Esra Erol’da 12:23
Esra Erol'da acı olay!
Esra Erol’da
Esra Erol'da Ceylan'ın annesi...
Esra Erol’da 05:55
Şükran Hanım'ın isyanı Esra...
Esra Erol’da 05:29
Ahmet'ten de kaçan Bedia...
Esra Erol’da
Eşine yaptığı jest herkesi...
Esra Erol’da 09:51
Eşi ve papağanı ortadan...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına oğlu Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik’in 26 Şubat’ta evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Kadir Bey, “Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül’ün yanına kaçtı” demişti. Esra Erol’un ulaştığı Gülderen Sevindik, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Kadir Bey’in aksine boşanmak istediğini dile getiren Gülderen Hanım, Mustafa Bey'in canlı yayına bağlanmasıyla büyük şok yaşadı.

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA