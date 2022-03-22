Esra Erol’da eşini bırakıp sevgilisine kaçan kadın hayatının şokunu yaşadı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına oğlu Ömer Sevindik ile başvuran Kadir Sevindik, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülderen Sevindik’in 26 Şubat’ta evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Kadir Bey, “Eşim evlenmesine yardım ettiğim Mustafa Sarıgül’ün yanına kaçtı” demişti. Esra Erol’un ulaştığı Gülderen Sevindik, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Kadir Bey’in aksine boşanmak istediğini dile getiren Gülderen Hanım, Mustafa Bey'in canlı yayına bağlanmasıyla büyük şok yaşadı.