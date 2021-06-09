Esra Erol’da büyük yüzleşme! Bayram ile kaçan Fatma’nın kayınpederi İsmet canlı yayında..

Atv’nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da işlediği konularla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Esra Erol’un sunumuyla ekran gelen programa son olarak Nevşehir’den gelen Ayşe Baş’ın anlattıkları damga vurdu. Dün yayınlanan bölümde eşi Bayram Baş’ın kendisini ve engelli çocuğunu geride bırakarak yakın arkadaşı Fatma Gültekin’le kaçtığını belirten Ayşe Hanım, boşanmak istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Ayşe Hanım bugün ise eşi Bayram Baş ve Fatma Gültekin’le canlı yayında yüzleşti.