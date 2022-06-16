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Esra Erol’da 30 yıllık hasret son buldu! Ömür Bey hiç görmediği annesine kavuştu

Esra Erol’da 30 yıllık hasret son buldu! Ömür Bey hiç görmediği annesine kavuştu
16.06.2022 21:01

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Sosyal medyadan fotoğraf...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına eşi Seher Hanım ile başvuran 30 yaşındaki Ömür Bey, bebekken evlatlık verildiğini ve biyolojik annesine dair elinde yalnızca yırtık bir fotoğraf olduğunu belirterek yardım istemişti. Ömür Bey’in canlı yayına katılmasının ardından biyolojik annesi Nurcan Hanım, Esra Erol’da programına bağlanarak oğluyla görüşmek istediğini söylemiş ve yaşadıklarını anlatmıştı. Açıklamalarıyla herkesi kahreden Nurcan Hanım, bugünkü canlı yayında oğluna kavuştu. Anne-oğlun kavuşma anı izleyicileri duygulandırdı.

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