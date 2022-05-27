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Esra Erol seyircisi Ayşe Şeyma için tek yürek oldu!

Esra Erol seyircisi Ayşe Şeyma için tek yürek oldu!
27.05.2022 19:24

OTOMATİK OYNAT

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emine Güngör, "Kızımın hayatı tehlikede. Bana şifreli mesaj gönderdi" diyerek yardım istemişti. Emine Hanım’ın kızı Ayşe Şeyma Güngör de İnanç Tercüman ile birlikte stüdyoya gelerek annesinin ortaya attığı iddiaları yalanlamıştı. Esra Erol’un günler süren çabasının ardından anne-kız birbirine sarılmış ve aralarında gerginlik tatlıya bağlanmıştı. Anne-kız bugün bir kez daha Esra Erol’da canlı yayınına çıktı ve 20 yaşındaki Ayşe Şeyma duydukları karşısında mutluluktan ağladı.

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