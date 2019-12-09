Haberler Video Esra Erol'da 9 Aralık bölüm tek parça izle | 921. bölüm

Esra Erol'da 9 Aralık bölüm tek parça izle | 921. bölüm

09.12.2019 22:09

İzleyicilerin ekranları başında merakla takip ettiği Esra Erol'da programında bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Canlı yayında yaşanan olaylar izleyiciler tarafından dikkatle izlenirken programı kaçıran şimdi Esra Erol'da 9 Aralık bölümünün izlemenin yollarını araştırıyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 9 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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