Haberler Esra Erol'da Videoları 5 çocuğunun annesi TOKİ için biriktirdiği 500 bin lirayı çaldı! Tekerlekli sandalyedeki eşini dövüp yasak aşkına kaçtı! Esra Erol'da...

5 çocuğunun annesi TOKİ için biriktirdiği 500 bin lirayı çaldı! Tekerlekli sandalyedeki eşini dövüp yasak aşkına kaçtı! Esra Erol'da...

5 çocuğunun annesi TOKİ için biriktirdiği 500 bin lirayı çaldı! Tekerlekli sandalyedeki eşini dövüp yasak aşkına kaçtı! Esra Erol'da...
17.10.2022 23:49 - Son Güncelleme: 17.10.2022 23:50

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında akılalmaz bir olay yaşandı. Programa İzmit'ten başvuran 42 yaşındaki Abdülbaki Çaku, 16 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi Cevriye Çaku'nun TOKİ için biriktirdikleri 500 bin lira değerindeki altınları da alarak Ömer Erdin'e kaçtığını belirtti. 2017 yılında yürüme yetisini kaybeden ve MS hastası olan Abdülbaki Bey, iki çocuğunun engelli olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı ve Esra Erol'dan yardım istedi. Eşinin kendisine "Ben sevgilime gidiyorum" dediğini belirten Abdülbaki Bey'in anlattıkları izleyicileri şoke etti.

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