Hızır, Tufan'dan şüphelenmeye başlıyor! EDHO 151. yeni bölüm 10.12.2019 21:52

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Hızır Çakırbeyli yakın dostu Tufan'dan şüphelenmeye başlıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.