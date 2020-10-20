Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan, Yaman'ın mekanını basıyor!

ATV ekranlarından yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO'nun yayınlanan 168. yeni bölümünde aksiyon tavan yaptı. Heyecanın zirvede olduğu dizide Alpaslan'ın Yaman'ın mekanını bastığı anlar izleyiciden tam not aldı.