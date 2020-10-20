EDHO'da Alpaslan, Şahin Ağa'yı teslim alıyor: "Amcan hata yaptı"

ATV ekranlarından yayınlanan, salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yine milyonlarca kişiyi ekranları başına kilitledi. EDHO'nun yayınlanan 168. yeni bölümünde aksiyon tavan yaptı. Dizide Alpaslan'ın Şahin Ağa'yı teslim aldığı anlar izleyiciler tarafından tam not aldı.