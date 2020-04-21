Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 165. yeni bölüm fragmanı izle | Sezon finali

21.04.2020 23:55

Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksiyonun dorukta olduğu son bölümde verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçiyor. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte sezon finalinde yaşanacak olaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.

GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR

Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.

HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR

Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.

MASADA YENİ KARAR

Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.

HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?

Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.