Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı: İlyas biletini kesti! Haşmet'e mi sıkıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı yayınlandı. Hedefteki İlyas masada Haşmet'e mi sıkıyor? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 194. bölüm fragmanında ortalık iyice kızışıyor! Eşi Ömür ile arasındaki sorunlarla birlikte kendini öldürtme peşindeki İlyas'ın masada kimi oylayarak biletini kesiyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı yayınlandı. Hedefteki İlyas masada Haşmet'e mi sıkıyor?

194. Bölüm:

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır. İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır. Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.