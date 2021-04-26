EDHO 192. bölüm fragmanı: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm fragmanı'nda gene silahlar konuştu. EDHO'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde diziye yeni isimler dahil oldu. Hızır reis yeni bir savaşa yol açacak hamleleri yaptıktan sonra Tipi düşmanlarından Macit'in Gönül hakkındaki sözlerini kaldıramayıp Macit'i boğarak öldürdü. Yeni bölüm fragmanında ise Tipi Rıdvan tarafından topun ağzıda alınıp Gönül'ğün mezarının başında düşmanları tarafından vuruluyor. EDHO 192. bölüm fragmanı'na damga vuran söz ise: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!" oldu. İşte EDHO 192. bölüm fragmanı...