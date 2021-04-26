RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları EDHO 192. bölüm fragmanı: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

EDHO 192. bölüm fragmanı: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!"

EDHO 192. bölüm fragmanı:
26.04.2021 09:38
Ana Sayfa 02:08
Gözler Kabine'de! Tam kapanma...
Ana Sayfa 01:19
Bakanlık acı haberi duyurdu
Ana Sayfa 01:20
Tüfekle şaka yaparken...
Ana Sayfa 02:11
İmamoğlu’nun Kanal İstanbul...
Ana Sayfa 11:15
Onları hiç böyle görmediniz!...
Ana Sayfa 02:15
Tap kapanma gündemde
Ana Sayfa 00:54
Çanakkale'de Anzak Koyu'nda...
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 15. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 02:07
ABD Büyükelçisi Dışişleri’ne...
Ana Sayfa 01:34
Freni boşalan TIR ortalığı...
Ana Sayfa 02:41
Başkan Erdoğan’dan Rıza...
Ana Sayfa 00:49
Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm fragmanı'nda gene silahlar konuştu. EDHO'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde diziye yeni isimler dahil oldu. Hızır reis yeni bir savaşa yol açacak hamleleri yaptıktan sonra Tipi düşmanlarından Macit'in Gönül hakkındaki sözlerini kaldıramayıp Macit'i boğarak öldürdü. Yeni bölüm fragmanında ise Tipi Rıdvan tarafından topun ağzıda alınıp Gönül'ğün mezarının başında düşmanları tarafından vuruluyor. EDHO 192. bölüm fragmanı'na damga vuran söz ise: "Savaş başladı artık; geçmiş olsun!" oldu. İşte EDHO 192. bölüm fragmanı...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları