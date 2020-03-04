EDHO 159.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. Bölüm fragmanı izle… 04.03.2020 01:28

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 159. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 159.bölüm fragmanında "Boran'ı infaz edeceksiniz!" sözü dikkat çekiyor. İşte EDHO 159. bölüm fragmanı…

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geçen hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırdı. 158. bölümüyle izleyenleri ekranları başına kilitleyen dizide uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırarak, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarstı. Son sahnede Boran'ın Bicolara ve Tufan'a saldırısı dikkat çekerken Tekin'in ölüp ölmeyeceği ise merak konusu oldu.

EDHO 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İzleyiciler şimdi EDHO 159. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır.

DEMET, BORAN'IN ELİNDE

Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez.

ÇAKIRBEYLİ AİLESİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez.

BORAN ATEŞİN ÜZERİNE ÜZERİNE GİDİYOR

Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu.

MASADA OYLAMA

Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır.

İLYAS, BEHZAT VE TİPİ'DEN ORTAK KARAR

İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır.

HIZIR'IN YENİ PLANI

Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.