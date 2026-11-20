Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 08:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2026 09:15

Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşları ilgilendiren yeni yapılandırma formülü gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, BDDK'nın ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden vadelendirilmesi üzerinde çalıştığını ve 48 ila 60 ay taksitlendirme seçeneğinin değerlendirildiğini yazdı.

Yeni formülde yapılandırma faizinin daha düşük, vadenin ise daha uzun tutulmasının gündemde olduğu belirtildi. Ancak yeni faiz oranı ve başvuru koşullarıyla ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

48-60 AY VADE SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Dilek Güngör, 20 Kasım 2026 tarihli yazısında kredi kartı ve bireysel kredi borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma çalışması bulunduğunu aktardı.

Güngör'ün aktardığına göre BDDK, ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçlarının yeniden vadelendirilmesine yönelik çalışma yürütüyor. Masadaki seçenekler arasında borçların 48 ila 60 ay arasında taksitlendirilmesi bulunuyor.

Yeni yapılandırmada faiz oranının da daha düşük tutulmasının değerlendirildiği belirtildi. Ancak uygulanacak faiz oranına ilişkin henüz somut bir karar alınmadığı aktarıldı.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMADA FAİZ YÜZDE 3,11 OLMUŞTU

Yılın başında yapılan önceki düzenlemede yapılandırma için yüzde 3,11 oranında faiz uygulanacağı ve vadenin 48 ayla sınırlı tutulduğu belirtildi. Başvurular için de 3 aylık süre tanınmıştı.

Yeni çalışmada ise önceki uygulamaya kıyasla daha uzun vade ve daha düşük yapılandırma faizi seçeneğinin masada olduğu ifade edildi.

BİRİKMİŞ FAİZLERİN TAMAMEN SİLİNMESİ BEKLENMİYOR

Güngör, muhalefet partilerinin TBMM'ye sunduğu tekliflerde kredi ve kredi kartı borçlarının birikmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip giderlerinden arındırılarak yalnızca anapara üzerinden yapılandırılmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

Ancak Hazine'nin yaklaşımı nedeniyle birikmiş faizlerin tamamen silinmesinin düşük ihtimal olduğu değerlendirmesine yer verdi.

Bu nedenle BDDK'nın üzerinde çalıştığı formülün borçların daha uzun bir vadeye yayılarak ödenmesine odaklandığı aktarıldı.

KREDİ KARTI BORCU 3,5 TRİLYON LİRAYI AŞTI

BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borçlarının toplam bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya ulaştı.

Kredi kartları ile tüketici kredileri birlikte değerlendirildiğinde toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon lira oldu.

Güngör'ün aktardığı Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, 2026 yılının eylül ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı 190 bin 399, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 153 bin 292 oldu.

Yeni yapılandırmaya ilişkin faiz oranı, başvuru şartları ve uygulama takviminin ise henüz kesinleşmediği belirtildi.