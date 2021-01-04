Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan 0.49 faizli 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi açıklaması geldi! Ödeme ertelendi mi?

Kamu bankaları tarafından 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara verilen temel ihtiyaç kredileriyle ilgili açıklama geldi. Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardından 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak.

Pandemi ilk başladığı dönemde 3 kamu bankası, geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar esas lüzumlarını karşılaması ,pandemi döneminde dara düşmemesi için düşük faizli kredi verdi. 6 ay geri ödemesiz olarak verilen esas lüzum kredisi için açıklama geldi ve krediyi çeken bazı vatandaşlar için ödemelerin Kasım , Aralık ayında başladığı, kalan vatandaşlar için ise ödemelerin Ocak döneminde başladığına yer verildi. Pandemide 2. dalganın gelmesi ile Türkiye genelinde yeniden sokağa çıkma yasağı devreye alındı ve yeni kısıtlamalar hayata geçti. Bu nedenle vatandaşlar, geri ödemede güçlük çektiklerini ve kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesini istedi. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

KREDİ DETAYLARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından , 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara sunulan düşük faizli kredide faiz oranı 0.49 olarak açıklandı. İhtiyaç kredisi başlığı altında verilen kredide geri ödemelerin 6 ay yapılmayacağı ve 36 ay vadeye kadar ödemelerin yapılacağına yer verildi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlara sunulan imkanlar ise şu şekilde:

- 3 bin lira

- 5 bin lira

- 7 bin 500 lira

- 10 bin lira.

GERİ ÖDEMELERİN HEPSİ BAŞLADI

Kamu bankalarından çekilen 10 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz dönem sona erdi. Son başvuruları 1 Haziran günü alınan temel ihtiyaç kredisinde 1 Ocak itibarıyla kredisini çeken tüm vatandaşlar geri ödemelerini yapacak ve 6 aylık geri ödemesiz dönemin ardından 30 ay ödeme yapılıp kredinin geri ödemesi tamamlanacak.

6 AY DAHA ERTELENSİN TALEBİ

Pandemide 2. dalganın gelmesi ile Türkiye genelinde yeniden sokağa çıkma yasağı devreye alındı ve yeni kısıtlamalar hayata geçti. Bu nedenle vatandaşlar , geri ödemede güçlük çektiklerini ve kredilerin geri ödemesinin 6 ay daha ertelenmesini istedi.