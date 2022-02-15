Zincir marketlerin kirli ‘KDV’ oyunu ortaya çıktı!

Temel gıdada KDV %8'den %1'e indirildi. Kararı açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Bu marketlerin zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.