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Zincir marketlerin kirli ‘KDV’ oyunu ortaya çıktı!

Zincir marketlerin kirli ‘KDV’ oyunu ortaya çıktı!
15.02.2022 22:53

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Temel gıdada KDV %8'den %1'e indirildi. Kararı açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız" dedi. Bu gelişmelerin ardından zincir marketler ise %7'lik KDV indirimini kendi lehlerinde kullanarak vatandaşın cebine göz dikti. BİM, A101, ŞOK ve MİGROS 'danışıklı dövüş' politikası izleyerek KDV indirimi kararının ardından etiketlere önce 7 lira zam yapıp ardından 3 lira indirim uyguladı. Bu marketlerin zamdan sonra uyguladıkları kısmi indirimi vatandaşa KDV indirimi olarak yutturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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