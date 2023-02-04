Enflasyonda düşüş devam ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2023'ün ilk ayında yüzde 6.65 arttı. Aralık sonunda yüzde 64.27 olan yıllık enflasyon, Ocak'ta yüzde 57.68 ile 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54.44 seviyesinde gerçekleşmişti. Ana harcama grupları itibarıyla Ocak'ta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, sırasıyla yüzde 18.35 ile sağlık, yüzde 12.73 ile lokanta ve oteller, yüzde 11.19 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 77.22 ile sağlık, yüzde 75.13 ile lokanta ve oteller oldu. Ocak'ta en fazla fiyat düşüşü yüzde 6.55 ile doğalgazda gerçekleşti.







EN ZORLU DÖNEMİ ARDIMIZDA BIRAKTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda Kasım'da başlayan düşüş eğiliminin Ocak'ta da sürdüğüne dikkati çekti. Aralık'ta yüzde 64.27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonunun, Ocak'ta yüzde 57.68 seviyesine gerilediğini belirten Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."