Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü haftasına özel indirim kampanyasını duyurdu. Buna göre 24–30 Kasım'da satışa çıkacak yüksek hızlı tren ve anahat tren biletleri öğretmenler için yarı fiyatına sunulacak. Bakan, yıl boyunca uygulanan yüzde 15 öğretmen indirimine ek olarak bu özel hafta için yüzde 50'lik yeni bir fırsat tanımlandığını belirtti.

Kimler yararlanabilecek?

Uygulamadan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ya da Bakanlık tarafından onaylanmış tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürleri ve müdür yardımcıları yararlanacak. Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ile Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler de indirim kapsamına dahil edildi.

Belge ibrazı yeterli olacak

İndirimli bilet almak isteyenlerin kontrol sırasında öğretmen kimliğini veya MEBBİS üzerinden alınmış öğretmen belgesini göstermesi yeterli olacak. Biletler TCDD Taşımacılık AŞ'nin gişelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamasından, çağrı merkezinden ve yetkili acentelerden temin edilebilecek.

2017'den bu yana 48 bin öğretmen yararlandı

Bakan Uraloğlu, 2017–2024 yılları arasında öğretmenler günü haftalarında uygulanan indirimlerden toplam 48 bin öğretmenin faydalandığını aktardı ve bu yılki kampanyanın da yoğun ilgi görmesini beklediklerini ifade etti.