Üretim başladı: Konya Karapınar'da 20 milyon metrekareye enerji santrali

Konya Karapınar'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu Üyesi Dr. Murtaza Ata, A Haber’e yaptığı açıklamada, “2016 yılında dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın inisiyastifi ile geliştirilmiş bir politikanın bugün burada meyvesini almaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük güneş enerji santrali sahasında üretim başladı. Konya'da 20 milyon metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kuruluyor.



NE ZAMAN BİTİRİLECEK?

Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulan 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunun yapılacağı santralde bugüne kadar 10 bin 200 panel kurularak, elektrik üretimi başladı.



FAALİYETE GEÇTİĞİNDE SALINIMI ENGELLEYECEK

Santrale takılan güneş panelleri yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikte santral Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi de olacak santral faaliyete geçtiğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenecek.



Kalyon Holding Enerji Grubu Üyesi DR. Murtaza Ata, A Haber'e yaptığı açıklamada, "2016 yılında dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın inisiyastifi ile geliştirilmiş bir politikanın bugün burada meyvesini almaya başlıyoruz" dedi.