Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:58:45

Kayak merkezlerindeki yangınlar sonrası, kayak merkezlerindeki otel ve tesisler de mercek altına alındı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Denetimler sonrası birçok tesiste yangına karşı eksiklikler tespit edilip, verilen süre içinde giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat gönderildi.



Verilen süre içinde sorunları gidermeyen 16 otelin çalışma ruhsatları bağlı olduğu Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından, turizm işletmesi belgeleri de bakanlık tarafından iptal edildi. İşletme sahipleri, alınan bu kararlar hakkında, 'yürütmeyi durdurma kararı' verilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.



BU SEZON AÇILMAZLAR

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, otellerin tesislerini yeni yapılmış gibi baştan sona yenilemesi gerektiğini ve yeni sezona kadar tüm eksikliklerini gidermesinin çok kolay gözükmediğini belirttiler. Bu durumda yeni kayak sezonunda Uludağ'daki otellerin büyük bölümünün müşteri kabul edememe riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.