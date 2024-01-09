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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 13:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 13:50

UKOME Servis Ücretleri 2024: Okul servisleri ücretlerine zam geldi! Kısa mesafe, uzun mesafe servis ücretleri zamlı fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? soruları, UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı. İşte detaylar...

İBB bünyesinde bulunan toplu taşıma araçlarına yüzde 18, taksi minibüslere servis ücretlerine yüzde 28,09 zam yapıldı. Peki İstanbul okul servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Aylık okul servisleri kilometre ücreti ne kadar? 0-1 kilometre, 1-3 kilometre, 3-5 kilometre, 5-7 kilometre, 7-9 kilometre, 9-11 kilometre, 11-13 kilometre...

ZAMLI OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024

Son dakika... Megakent İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 28,09 oranında zam yapıldı. Zam sonrası kilometre ücretleri şöyle değişti;

0-1 kilometre okul servisi bin 665 lira,

1-3 kilometre bin 783 lira,

3-5 kilometre bin 926 lira,

5-7 kilometre 2 bin 8 lira,

7-9 kilometre 2 bin 117 lira,

9-11 kilometre 2 bin 451 lira,

11-13 kilometre 2 bin 821 lira,

13-15 kilometre 2 bin 965 lira,

15-17 kilometre 3 bin 199 lira,

17-19 kilometre 3 bin 384 lira,

19-21 kilometre 3 bin 600 lira,

21-23 kilometre 3 bin 750 lira,

23-25 kilometre 3 bin 896 lira oldu.

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