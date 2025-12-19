PODCAST CANLI YAYIN
Son yılların en sert kışı mı geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Son yılların en sert kışı mı geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışa ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi. Birçok kentte kar yağışı beklenirken, “son yılların en sert kışı” söylemlerine Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında açıklık getirdi.

Bunlar da Var

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle