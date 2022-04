Ucuz et satışı başladı! Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar belli oldu! Yüzde 50'ye yakın fark var

Et ve Süt Kurumu piyasadan daha uygun fiyata et ürünlerini satmaya başladı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıkladığı uygun fiyatlı et satışları ile vatandaşlar şubelere ilgi gösterdi.

İŞTE ET VE SÜT KURUMU'NDA FİYATLAR

Dana pirzola - 152 lira

Dana biftek - 117.5 lira

Dana kıyma - 83 lira

Tavuk but - 28 lira

Tavuk fileto - 44.5 lira

Sucuk - 95 lira

YÜZDE 50'YE YAKIN FARK VAR

Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Fark büyük olunca vatandaşların da ilgisi artmış oldu.

Kasapta 125, Et ve Süt Kurumu'nda 85 TL!

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." dedi.

Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.