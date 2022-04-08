RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları Ucuz et satışı başladı! Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar belli oldu! Yüzde 50'ye yakın fark var

Ucuz et satışı başladı! Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar belli oldu! Yüzde 50'ye yakın fark var

Ucuz et satışı başladı! Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar belli oldu! Yüzde 50'ye yakın fark var
08.04.2022 16:11 - Son Güncelleme: 08.04.2022 16:26

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:43
Ucuz et satışı başladı! Ucuz...
Ekonomi 02:59
Enflasyonla mücadelede kritik...
Ekonomi 02:38
Asgari ücrete ek zam olacak...
Ekonomi 02:39
Asgari ücrete ek zam olacak...
Ekonomi 02:36
Milyonlara 6 müjde
Ekonomi 07:50
3600 ek gösterge kimleri...
Ekonomi 03:30
3600 ek gösterge, sözleşmeliye...
Ekonomi 01:47
İkramiyeye 5’li formül
Ekonomi 05:23
Asgari ücrete prim zammı
Ekonomi 01:52
Başkan Erdoğan: Ayçiçeği ve...
Ekonomi 02:29
İşte ünlü sosyoloğu...
Ekonomi 00:58
Doğal gaz faturalarıyla ilgili...

Son dakika haberi... Et ve Süt Kurumunda uygun fiyatlı et satışı başladı. Et ve Süt Kurumu'nun dükkanlarında dana pirzola 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu. Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda da yüzde 50'ye yakın fark oluşmaya başladı.

Ekonomi Videoları

Et ve Süt Kurumu piyasadan daha uygun fiyata et ürünlerini satmaya başladı. Geçtiğimiz gün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıkladığı uygun fiyatlı et satışları ile vatandaşlar şubelere ilgi gösterdi.

İŞTE ET VE SÜT KURUMU'NDA FİYATLAR
Dana pirzola - 152 lira
Dana biftek - 117.5 lira

Dana kıyma - 83 lira
Tavuk but - 28 lira

Tavuk fileto - 44.5 lira
Sucuk - 95 lira

YÜZDE 50'YE YAKIN FARK VAR
Kasap ile Et ve Süt Kurumu arasındaki fiyatlarda yüzde 50'ye yakın farklar oluşmaya başladı. Fark büyük olunca vatandaşların da ilgisi artmış oldu.

Kasapta 125, Et ve Süt Kurumu'nda 85 TL!

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok." dedi.

Kirişci "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ramazan boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışları bugünden itibaren başlamış durumda. Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA