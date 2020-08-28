Sanayideki V tipi toparlanma ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, “Açıklanan öncü verilerde Ağustos ayı itibarıyla yukarı yönlü bir ivmelenme var. Bu verilerin tamamı ekonominin geleceği ile ilgili verilerdir. Yani gelecek ile ilgili beklentilerin olumlu olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de V tipi toparlanma! Uzman isimden flaş yorum: Veriler gelecekteki beklentilerin olumlu olduğunu gösterdi
28.08.2020 17:14
- Türkiye'de V tipi toparlanma! Uzman isimden flaş yorum: Veriler gelecekteki beklentilerin olumlu olduğunu gösterdi
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Müjdelerin devamı gelecek
- Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Kolay ihracat platformu kuruldu
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi açıklaması: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
- Sermaye piyasalarında BOTAŞ ve TPAO heyecanı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu...
- İşte Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ilk görüntüsü! Böyle test edildi
- BDDK'dan Giresun için taksit kolaylığı! Kredi ödemelerine de kolaylık sağlanacak
- Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'da müjdeyi verdi: Yarın hesaplara yatıracağız
- İşte Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ilk görüntüleri!
- BDDK sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için finansman kolaylığı sağlayacak!
- JPMorgan'ın 'dolar sat TL al' tavsiyesine uzman isimden flaş yorum: Bükemedikleri eli öptüler!