Türkiye'de V tipi toparlanma! Uzman isimden flaş yorum: Veriler gelecekteki beklentilerin olumlu olduğunu gösterdi

28.08.2020 17:14

Sanayideki V tipi toparlanma ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, “Açıklanan öncü verilerde Ağustos ayı itibarıyla yukarı yönlü bir ivmelenme var. Bu verilerin tamamı ekonominin geleceği ile ilgili verilerdir. Yani gelecek ile ilgili beklentilerin olumlu olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı.