Haberler
Ekonomi Videoları
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:40
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda 3.23 oldu. Yıllık bazda ise 33.29 olarak gerçekleşti.
