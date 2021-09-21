TOKİ'nin 2. büyük indirim kampanyası başladı! Başvurular hemen yapılabilir! Kimler başvurabilir? İşte müracaat şartları...

TOKİ'nin 2. büyük indirim kampanyası başladı! Başvurular hemen yapılabilir! Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) duyurulan indirim kampanyasında, borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya ile ilgilenen vatandaşlar arama motorlarından; TOKİ indirim kampanyası 2021 ne zaman? TOKİ ödemeleri ne kadar? Toki peşin ödeme indirimi ne zaman? Toki indirim kampanyasından kimler yararlanabilir - Kimler faydalanacak? TOKİ indirim kampanyasının detayları neler? TOKİ 2. indirim kampanyası müracaat şartları neler? TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı? sorularını aratıyor. İşte detaylar...