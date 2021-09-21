TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası başladı! Başvurular hemen yapılabilir! İşte müracaat şartları...
TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası bugün başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) duyurulan indirim kampanyasında, borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.
Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince herkesin aklına TOKİ gelmektedir. Milyonlarca dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni bir indirim kampanyası duyuruldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) duyurulan indirim kapmayasında, borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Bu sayede borçlu olan kişiler rahat bir nefes alabilecek. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi.
TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan indirim kampanyasının ikincisi de düzenlendi.