TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyası başladı! Başvurular hemen yapılabilir! İşte müracaat şartları...

Türkiye'de ucuz ev satın alma deyince herkesin aklına TOKİ gelmektedir. Milyonlarca dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapan TOKİ'den yeni bir indirim kampanyası duyuruldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) duyurulan indirim kapmayasında, borcunu nakit ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Bu sayede borçlu olan kişiler rahat bir nefes alabilecek. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek.