Temmuz zam oranları: Emekliye %10, Memura %9! Maaşlar nasıl değişecek? İşte yeni rakamlar!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 09:03

Bu yıla memurlar ve memur emeklileri yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75'lik maaş zammıyla başlarken, bir artış da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.





YARISI BELLİ OLDU

İkramiyesi artırılan, promosyonda güncelleme bekleyen emekliler ile toplu sözleşme heyecanı yaşayan memurların Temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mart'ta aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluştu.







ENFLASYON FARKI BÜYÜDÜ

Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu. Bu oran ilk 2 aylık enflasyonla aşılmış ve yüzde 1.34 fark ortaya çıkmıştı. Mart verisinin açıklanmasıyla enflasyon farkı daha da büyüdü. Üç aylık verilere göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.83 oldu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da üç ayda oluşan farkla yüzde 9.02'ye ulaştı. Önümüzde üç aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da artacak.





MEMURA EN AZ 47.670 TL

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Üç ayda yüzde 9.02 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 47 bin 670 liraya, memur emeklilerinde 21 bin 387 liraya ulaşacak. Gelecek 3 aylık veriye göre daha da yükselecek.





39 AYIN EN DÜŞÜK TÜFE'Sİ

Enflasyonda 2024'ün Haziran ayında başlayan düşüş art arda onuncu aya taşındı. TÜFE Mart'ta yüzde 2.46 ile beklentinin altında artarken, yıllık enflasyon yüzde 38.10 ile 39 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonda 10 ayda yaşanan düşüş 37.35 puana ulaştı. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise Mart'ta yüzde 1.88 artarken, yıllık ÜFE yüzde 23.50 ile 52 ayın en düşük seviyesine indi.







Ana harcama grupları itibarıyla Mart'ta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 2.48 azalış gerçekleşti. Aylık bazda ulaştırmada yüzde 0.25, konutta yüzde 2.1 artış görüldü. Tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 42.1 ile patateste, en fazla fiyat düşüşü de yüzde 18.13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında oldu.







KİRA ARTIŞ ORANI % 51.26

Kira artış tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 51.26 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek sözleşmelerde kira artış oranı yüzde 51.26'yı aşamayacak.





TEK HANEYE KADAR KARARLI MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizerek, "Tek haneli oranlara ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.







Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz" derken; Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Küresel ekonomideki zorlu ve belirsiz ortama rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor" ifadesini kullandı.