Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için son haftaya girildi. Milyonlarca emekli, önümüzdeki aydan itibaren maaşlarına yansıtılacak zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran enflasyonunu açıklamasıyla artışlar belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Bu konuda 2 tahmin bulunuyor.

İlkini Merkez Bankası'nın bu ay yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Ekonomistlerle yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 25.81 olacak.

Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'ne (FKB) ait. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'nde Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 çıktı. Bu tahmine göre de bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26.61 bekleniyor.

Emekliler kesin oranı 3 Temmuz'da öğrenecek. Oluşan artışa göre kök aylıklar yeniden hesaplanacak. Eğer bir ek iyileştirme kararı çıkarsa bunun için de yasal düzenleme yapılacak.

Refah payı, taban aylıkta artış, kök aylığa seyyanen zam gibi formüller için karar verilip hızla harekete geçilecek. Refah payı uygulanırsa zam oranı büyüyecek. Örneğin; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81 çıkar ve 5 puan da refah payı verilirse kök aylıklara yüzde 30.81'lik artış yansıtılacak.

Taban aylıkta bir artış yapılması halinde de en düşük ödeme bu tutara tamamlanacak. Zam oranının uygulanmasının ardından belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Örneğin; taban aylık 12 bin 500 lira yapılırsa, zam oranının eklenmesi sonrası kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalanlara 12 bin 500 lira ödenecek.

Kök aylıkta seyyanen artışın ise kök aylığı taban aylığın altında olanlar için gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Emekliler zamlı maaşlarını ayın 17'sinden itibaren alacak. İlk 6 aylık enflasyon oranı ve yapılırsa ek iyileştirme maaşlara yansıtılarak emeklilere ödenecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da yeni aylıklarını hesabında görecek.