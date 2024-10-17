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Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi
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Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 14:56 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 14:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yılın onuncu faiz kararı için beklenen açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Kararın ardından uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi.

Stratejist Cüneyt Paksoy, "Düşürmeyi bu toplantıda beklemiyorduk. Düşürme noktasında piyasanın en azından kasım ve sonrası içindi. Kasımda başlayabilir diyenler vardı. Yabancı raporlarda da bunu okuyorduk. Aralık diyenler vardı. Çok az bir kesim yeni yıla bu iş sarkar diyordu. Fakat son gelen veri sonrası bir miktar kasım beklentisi ötelendi piyasada algı olarak. Aralık diyenler var ama ağırlıklı kesim 2025'in ocak ayı ile beraber faiz indirimi rotasyonuna Merkez Bankası'nın başlayacağı yönünde. MB aslında bugün şu metinde aynı gibi gözükse de biraz daha iyimser bir bakış gözlemliyorum enflasyonun gidişi noktasında. Bana göre kasım toplantısı çok önemli hale geldi. Hem sinyalleri açısından hem de 'önden yüklemeli bir faiz indirimi süreci başlar mı?'yı görmek açısından." ifadelerini kullandı.

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