RAMAZAN İMSAKİYE
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Sözleşmeler hazır! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! İlk 2 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği!

Sözleşmeler hazır! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! İlk 2 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği!
01.05.2021 13:29
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Ziraat Bankası’nın küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın. Kredi kullanacak kişiler ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade ihtimali sunulan faizsiz kredi en fazla 150 bin TL olarak kullandırılıyor. Ziraat Bankası açıklamasına göre, 2020 Eylül'de hayata gerilen söz konusu projeye, bugüne kadar 32 valilik protokol imzalayarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...


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