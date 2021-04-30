Yoğun talep oluştu! Faizsiz kredi müjdesi! ilk 2 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz son dakika kredi desteği!
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet dayanaklı Ziraat Bankası tarafından kredi olanağı alıcılarını oldukça heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın. Kredi kullanacak kişiler ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade ihtimali sunulan faizsiz kredi en fazla 150 bin TL olarak kullandırılıyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verilen proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanıyor.
Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma kapsamında Köye Dönüş kredisi oldukça ilgi görmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Faizsiz kredi nasıl çekiliyor, şartları neler gibi araştırma yapılıyor. Totalde 7 yıl vadeli 150 Bin TL ye kadar kullandırılan Ziraat Bankası faizsiz köye dönüş kredi desteği detayları sizlerle. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı.
Yapılan açıklamada projenin gelişimi ile ilgili görüşlerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."