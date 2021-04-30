Yoğun talep oluştu! Faizsiz kredi müjdesi! ilk 2 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz son dakika kredi desteği!

Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası tarafından yapılan anlaşma kapsamında Köye Dönüş kredisi oldukça ilgi görmeye devam ederken vatandaşlar tarafından Faizsiz kredi nasıl çekiliyor, şartları neler gibi araştırma yapılıyor. Totalde 7 yıl vadeli 150 Bin TL ye kadar kullandırılan Ziraat Bankası faizsiz köye dönüş kredi desteği detayları sizlerle. Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."