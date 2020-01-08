Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi proje TürkAkım'da vanaları bugün İstanbul'da açtı. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletme projesi olan TürkAkım projesi, Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarını düşürdü. Vatandaşlar bu tarihi açılış sonrası internetten, Türkiye'de doğalgaz fiyatları düşecek mi? TürkAkım ile doğalgaz ucuzlayacak mı? sorularına yanıt arıyor. Türkiye Gaz Birliği Başkanı Yaşar Arslan doğalgazın ucuzlayacağı müjdesini A Haber canlı yayınında verdi. İşte merak edilen soruların cevap bulduğu o açıklama...
Son dakika... TürkAkım açıldı! Doğalgaz faturaları düşecek mi? Vatandaşa indirim müjdesi...08.01.2020 17:05
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