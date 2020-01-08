Haberler Video Son dakika... TürkAkım açıldı! Doğalgaz faturaları düşecek mi? Vatandaşa indirim müjdesi...

Son dakika... TürkAkım açıldı! Doğalgaz faturaları düşecek mi? Vatandaşa indirim müjdesi...

08.01.2020 17:05

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi proje TürkAkım'da vanaları bugün İstanbul'da açtı. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletme projesi olan TürkAkım projesi, Bulgaristan'da doğalgaz fiyatlarını düşürdü. Vatandaşlar bu tarihi açılış sonrası internetten, Türkiye'de doğalgaz fiyatları düşecek mi? TürkAkım​ ile doğalgaz ucuzlayacak mı? sorularına yanıt arıyor. Türkiye Gaz Birliği Başkanı Yaşar Arslan doğalgazın ucuzlayacağı müjdesini A Haber canlı yayınında verdi. İşte merak edilen soruların cevap bulduğu o açıklama...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Ekonomi Videoları