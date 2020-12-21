SON DAKİKA: Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? (21 Aralık 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları)

Son dakika haberi... Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları hakkında son dakika haberleri geliyor. Özellikle pandemi döneminde dolar ve altın fiyatları hakkında araştırmalar artmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Kapalıçarşı altın fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da altın ne kadar oldu? 21 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 21 Aralık haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? ... TL'den alınan çeyrek altın bugün 767,80 TL'den satılıyor. Tüm döviz piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor.

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki genel artışın ardından gram altına yönelme söz konusu olunca ilgi de arttı. Gram altın haftanın ilk iş günü 468,51 TL'den alınırken 468,61 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen, evlerde birikim olarak saklanan nesneler arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın bugün 760,00 TL'den alınırken 767,80 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.520,60

SATIŞ: 1.534,20

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.123,40

SATIŞ: 3.141,90

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 262,06

SATIŞ: 304,18