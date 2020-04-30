Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7.4'e çekti

30.04.2020 11:07

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarından notlar;

Salgın nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz toplantıda enflasyon raporunu açıklayacağım. Virüs salgını etkilerine dair çalışmalara yer verdik. Ülkemiz ekonomilerine yansımalarını turizm, dış talep ve enflasyon açısından değerlendirdiğimiz açıklamalar da mevcut.

Salgının hızla yayılması ekonomileri birçok kanaldan etkiledi. Küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde etkisini gösterdi. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümlerindeki zayıflama derinleşmektedir. Salgının küresel birliktelik kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda fon çıkışları gerçekleşmiştir.





2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi. TL'de değer kaybı görüldü ve oynaklıklar arttı. Tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor. Ekonomideki güçlü seyir ocak-şubat döneminde devam etti. Mart ayında hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon tahminleri geriledi.

Bu süreçte parasal ve mali tedbirler uygulanıyor. Salgınla gelişen ülkelerde portföy çıkışları görüldü. Portföy akımlarının yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz. Veriler 2. çeyrek için belirgin yavaşlamaya işaret ediyor. Cari işlemler yıl genelinde ılımlı seyir izleyecektir.

Yılın ilk çeyreğinde çekirdek enflasyon göstergeleri ılımlı seyretti. Enflasyonda tahmin belirsizliği bir miktar arttı. Etkileri sınırlandırmak amacıyla nakit akışı desteklenmesine yönelik tedbir seti koyduk. Fonlamanın önemli kısmını döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşıladık.

TL ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik ve öngörülebilirlik artırılmıştır. Bu süreçte kapsamlı likidite tebdirleri açıkladık. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite tanımlandı. İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik reeskont kredi düzenlemeleri yaptık. DİBS Piyasası likiditesinin desteklenmesine yönelik adımlar attık.





Ham petrol varsayımını 60 dolardan 32 dolara şeklinde düzenledik. Yüzde 11 gıda enflasyonu ise yüzde 9.5 olarak güncelledik. 2020 yıl sonunda yüzde 7,4, 2021'de yüzde 5,4 olacağı tahmin edilmektedir. Orta vade düzeyinde yüzde 5'te istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

2020 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki raporla kıyaslandığında çıktığı açığındaki güncelleme -1,2 puan, 2020 gıda enflasyonu varsayımlarında düşüş -0,3 puan olarak güncellendi. Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. 2020 yıl sonu enflasyon tahminini 0,8 puan aşağı yönlü güncelledik, 2021 tahminini değiştirmedik.

Salgına bağlı gelişmeler mart ortalarından itibaren iktisadi faaliyeti dış ticaret, iç talep turizm kanallarıyla sınırlama başlamıştır. Yılın ikinci yarısında toparlanmanın başlayacağını öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş temmuz ayından itibaren hızlanacaktır. Toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin yılın ikinci çeyreğinden itibaren arttığı değerlendirilmektedir. Parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

Mal ve hizmet ihracatında beklenen yavaşlamaya rağmen cari işlemler dengesinin emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmektedir. Araçları fiyat ve finansal istikrar doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankalarıyla olan swap görüşmelerimizin devam ettiğini belirtmiştim. Bu dönemde daha da güçlendirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazla sayıda merkez bankasıyla swap hattı kurulmasıyla ilgili süreç devam ediyor.