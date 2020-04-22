22.04.2020 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından koronavirüsle ekonomi mücadele sürecine ilişkin bir paylaşımda bulundu.







Bakan Albayrak, paylaşımında "Tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.