Emekliler için bankalar arasında promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. Halen 5 banka 30 bin TL'nin üzerinde nakit avantaj sunarken, bazı bankalar yeni müşterilerine, bazıları da taahhüt süresi dolan mevcut müşterilerine cazip fırsatlar veriyor.

Promosyon miktarları maaş aralığına göre değişirken, ek fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve yakınını getirme gibi ek koşullar ödülleri artırıyor.

Promosyon nasıl güncellenir?

Emekliler, promosyonlarını aynı bankada mobil uygulama veya şubeler aracılığıyla yenileyebiliyor.

Kalan taahhüt süresine göre iade edilmesi gereken tutar düşüldükten sonra yeni promosyon ödemesi yapılıyor.

Başka bankaya geçmek isteyenler ise, mevcut bankaya kalan promosyon tutarını iade edip maaşını taşıyabiliyor.

Bankalardan dikkat çeken teklifler

Halkbank: 39.500 TL'ye kadar avantaj; sıfır faizli 30.000 TL kredi, kart harcamalarına 12.000 TL'ye varan indirim.

Akbank: 30.000 TL'ye varan promosyon; 15.000 TL ek ödül.

QNB Finansbank: 31.000 TL'ye kadar promosyon; 8.000 TL ek ödül.

Yapı Kredi ve Vakıfbank: 30.000 TL'ye varan fırsatlar; alışveriş indirimi ve nakit iade.

Denizbank ve ING: 27-28 bin TL'ye varan avantajlı kampanyalar.

Bazı bankalar yalnızca yeni müşterilere yüksek promosyon sunarken, bazıları mevcut müşterilere de aynı imkânı tanıyor.

Uzmanlar, promosyon kampanyalarını karşılaştırmadan taahhüt verilmemesi gerektiğini belirtiyor.