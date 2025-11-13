Son dakika ekonomi haberleri: Kamu borçlarına faiz indirimi! Gecikme zammı ve tecil faizi düşürüldü! Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Kararıyla kamu alacaklarında faiz oranları düşürüldü. Gecikme zammı aylık yüzde 4,5’ten 3,7’ye, taksitlendirmelerdeki yıllık tecil faizi ise yüzde 48’den 39’a indirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu adımla borçluların yükünün hafiflediğini duyurdu.
Kamu alacaklarının geç ödenmesinde uygulanan faiz oranlarıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, kamu borçlarının süresinde ödenmemesi halinde uygulanan aylık gecikme zammı oranı yüzde 3,7 olarak yeniden belirlendi. Daha önce bu oran yüzde 4,5 seviyesindeydi.
Taksitli Ödemelerde Faiz Yüzde 39'a Düştü
Tahsilat Genel Tebliği ile birlikte, kamu borçlarının taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi oranı yüzde 48'den yüzde 39'a indirildi.
Yeni oran, bugünden itibaren yapılan başvurular için geçerli olacak. Önceden yapılandırılmış borçlarda eski oranlar uygulanmaya devam edecek.
Borçluların Yükü Hafifliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz indirimiyle borçluların ödeme yükünün hafifletildiğini, bu sayede yeniden yapılandırma düzenlemelerine gerek kalmadan taksitlendirme imkânının sürdüğünü açıkladı.
Bu adım, hem kamu alacaklarının tahsilatında istikrarı korumayı hem de vatandaşların ödeme kolaylığı elde etmesini hedefliyor.