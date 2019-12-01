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  • 02.12.2019 06:57
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 06:57

son dakika yükselişte! 2 Aralık ve oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz hafta yüzde 0,51 değer kazanarak 5,7510 liraya yükselen , 2 Aralık'a alışta 5,7489 satışta 5,7523 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri ile TCMB'nin açıklayacağı yılın son faiz kararı takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda ve oldu?

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği etkisiyle düşüşle kapatmıştı. Dalgalı seyir izleyen dolar/TL 2 Aralık'a 5,7523 bandında başladı. TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta açıklayacağı yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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