Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği etkisiyle düşüşle kapatmıştı. Dalgalı seyir izleyen dolar/TL 2 Aralık'a 5,7523 bandında başladı. TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta açıklayacağı yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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