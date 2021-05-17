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SON DAKİKA: Buğday fiyatları belli oldu

SON DAKİKA: Buğday fiyatları belli oldu
17.05.2021 20:19
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Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üretim maliyetleri ile iç ve dış gelişmelerini dikkate alarak TMO'nun 2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatlarını belirlediklerini kaydetti. Buna göre, sert ekmeklik buğdayın alım fiyatını 1650 TL'den 2250 TL'ye, arpanın alım fiyatını 1275 TL'den 1750 TL'ye çıkarıldığını bildiren Erdoğan, bakliyat alım fiyatı olarak ise kırmızı mercimekte 5000 TL, yeşil mercimekte 4150 TL, nohutta ise 4050 TL olarak belirlendiğini dile getirdi.


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