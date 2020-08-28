Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Kolay ihracat platformu kuruldu

28.08.2020 12:53

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz." diye konuştu.

Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Platformumuzun I. Fazını bugün itibarıyla firmalarımızın kullanımına açacağız. II. Faz çalışmalarını ise yıl sonuna kadar tamamlayacağız."