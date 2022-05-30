Haberler Ekonomi Videoları Son dakika 3600 ek gösterge haberleri! 36000 ek gösterge çalışması bitti! Mesleklere göre yeni maaşlar belli oldu!

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri! 36000 ek gösterge çalışması bitti! Mesleklere göre yeni maaşlar belli oldu!

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri! 36000 ek gösterge çalışması bitti! Mesleklere göre yeni maaşlar belli oldu!
30.05.2022 15:49 - Son Güncelleme: 30.05.2022 15:52

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için çıkacak sonuçlara kilitlenmiş durumda. 3600 ek göstergede artık son viraja girildi ve son taslak ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 taslak üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde kamoyuna bilgi verilmesi bekleniyor. Taslaklardan birindeki detay ise oldukça dikkat çekici. Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Gelen son dakika haberine göre 3600 ek göstergede çalışmalar tamamlandı. Çalışmanın detayları Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. Peki, 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyeler ne kadar artacak? Emekli memurlar ikramiye farkı alacak mı? Yeni göstergeler hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde!

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