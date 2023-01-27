Orta gelirliye dev konut projesinde detaylar ortaya çıktı! Yüzde 30'a kadar, geri ödemede basit faiz, fırsatçılara ceza...

Hükümetin orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için başlattığı 'Yeni evim kampanyası'nın detayları belli oldu.

'Yeni evim kampanyası' ile 100 bin konut yapılması hedefleniyor. İşte Hükümet'in ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için hazırladığı tarihi projenin detayları.

TBMM Genel Kurulu, orta gelirli vatandaşın konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyasının finansman altyapısını oluşturan yasayı kabul etti.

Kampanya kapsamında 100 bin konut satılması ve devletin toplamda 18,2 milyar lira destek vermesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşın beklediği yeni finansman yasasını kabul etti.

YÜZDE 30'A KADAR DESTEK

Yasa şu değişiklikleri içeriyor:

Hazine, kampanya kapsamında ev alanlara hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak.

Yüzde 30'luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

220 MİLYAR LİRALIK LİMİT

Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.

YÜZDE 5'LİK AKTARMA

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.

BASİT FAİZLE HESAPLAMA

Katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak.

ERKEN KAPATMAK İSTENİRSE

Alınan kredinin vadesinden önce kapatılmak istenmesi halinde diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı / kar payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle mümkün olacak.

YILSONUNA KADAR GEÇERLİ

Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023'e kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

FİYAT ARTIŞINA CEZA

Kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar 10 kat artırılarak uygulanacak.

100 BİN KONUT, 18 MİLYAR KATKI

Yasanın etki analizine göre Yeni Evim kampanyası kapsamında bir yıl içinde 100 bin konut için finansman kullanılması bekleniyor.

Bunlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanırsa Hazine desteği bu yıl 2 milyar 750 milyar olacak. 2023, 2024 ve 2025 yılları için ise toplam destek 18 milyar 220 milyon lirayı bulacak.

FAİZ ORANLARI

Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ila 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ila 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.