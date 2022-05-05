Nisan ayı ithalat ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ''Tüm zamanların en yüksek rakamı''

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.