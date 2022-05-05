Haberler Ekonomi Videoları Nisan ayı ithalat ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ''Tüm zamanların en yüksek rakamı''

Nisan ayı ithalat ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ''Tüm zamanların en yüksek rakamı''

Nisan ayı ithalat ihracat rakamları açıklandı! İhracatta yeni rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş: ''Tüm zamanların en yüksek rakamı''
05.05.2022 11:58

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Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.

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