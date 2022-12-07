Haberler Ekonomi Videoları Motorin ve benzinde büyük indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak | Benzin ve motorin güncel litre fiyatı

Motorin ve benzinde büyük indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak | Benzin ve motorin güncel litre fiyatı

Motorin ve benzinde büyük indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak | Benzin ve motorin güncel litre fiyatı
07.12.2022 10:43

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 00:56
Zincir marketlerin fiyat...
Ekonomi 01:35
Fiyat İstikrarı Komitesi...
Ekonomi 01:45
THY Lufthansa’yı geride...
Ekonomi 11:53
Emeklilikte yaşa takılanlar...
Ekonomi 01:06
Memur ve memur emeklisine yeni...
Ekonomi 07:23
Altın yatırımcıları ne...
Ekonomi 03:54
Gabar Dağı'nda petrol bulundu!
Ekonomi 03:06
Asgari ücrette zam oranı yüzde...
Ekonomi 07:17
Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon...
Ekonomi 01:28
Devletten işverene EYT desteği
Ekonomi 21:32
9 bin TL’yi bulabilir!
Ekonomi 05:34
TİSK Başkanı Akkol'dan EYT...

Son dakika haberi | Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinin litre fiyatlarında yine indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 2,13 TL, motorinin litresine ise 1,89 TL indirim bekleniyor. İndirim sonrası benzin fiyatı 9 ay aradan sonra yeniden 20 TL altına inecek.

Ekonomi Videoları

Benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyor.



Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 kuruş indirim bekleniyor.



İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 20,20 liradan 18,07 liraya, Ankara'da 20,41 liradan 18,28 liraya, İzmir'de ise 20,41 liradan 18,28 liraya gerilemesi bekleniyor.



Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 22,98 liradan 21,09 liraya, Ankara'da 23,11 liradan 21,22 liraya ve İzmir'de 23,18 liradan 21,29 liraya gerilemesi bekleniyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

SON DAKİKA