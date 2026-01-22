Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıMerkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacakMerkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacakGiriş Tarihi: 22 Ocak 2026 09:31 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasalar, bankanın bu yıl faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine odaklanırken, alınacak kararın ekonomi ve döviz kurları üzerindeki etkisi yakından izlenecek.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN