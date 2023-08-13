Memura zam teklifi! Memur ve memur emeklilerinin zammı: Toplu sözleşme görüşmelerinde kritik gün yarın

Ağustos ayı ile birlikte başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 4.5 milyon memur ve 2.5 milyon emekli memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi masaya gelecek.

Daha önce yapılan toplantılarda hizmet kollarıyla ilgili müzakereler devam etmişti. Görüşmeler öncesinde de memur sendikaları taleplerini açıklamışlardı. Şimdi kamunun teklifi masaya geldiğinde müzakereler zam oranları üzerinden devam edecek.

Yarın Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklaması bekleniyor. Teklifin özellikle enflasyon ve daha önce yapılan kamu işçisi zammı, asgari ücret artış oranlarıyla uyumlu olması bekleniyor.

SENDİKALAR NE İSTEMİŞTİ

Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu. İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.





SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Kamu İşveren Heyeti'nin masaya getireceği teklif açıklandıktan sonra müzakereler bir hafta kadar sürecek. Bu noktada rakamlar arasında fark olursa bunlar giderilmeye çalışılacak. Bir uzlaşı olduğunda ise 21 Ağustos'ta 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak zam oranları kamuoyu ile paylaşılacak. Uzlaşı olmaması durumunda ise Ağustos ayı sonuna kadar hakem kuruluna başvuru süreci işleyecek.